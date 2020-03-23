15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Çin'den Türkiye'ye ulaştı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekillerine bilgilendirme topnatısı düzenleyen ve Türkiye’deki test yapabilen laboratuvar sayılarının ve test yapılma oranının arttırılacağını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, diğer taraftan hızlı tanı kitlerinin temini için de bir çalışma başlatmıştı.

Başlatılan çalışmalar doğrultusunda talepler değerlendirildi veb Çin’den 2 milyondan fazla hızlı tanı kiti bugün itibarıyle Türkiye’ye getirildi.15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitleri için Çin hükümetinin herhangi bir ücret talep etmediği kaydedilirken kitleri getiren Turkish Cargo’ya ait geniş gövdeli kargo uçağının sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Hava Limanı’na iniş yaptığı öğrenildi.

Kargo uçağının iniş yapmasının hemen ardından havalimanında bekleyen resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan hızlı tanı kitleri aynı minibüslerle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Çin’den gelen toplam 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye’ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği belirtildi.



