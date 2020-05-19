15 ile 15 gün daha seyahat yasağı! İçişleri yeni genelgeyi yayınladı

İçişleri Bakanlığı, 14 büyükşehir ile Zonguldak'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulmasına ilişkin seyahat yasağaı kararının 15 gün daha uygulanmasına yönelik yeni ek bir genelge hazırladı. Hazırlanan ek genelge 81 il Valiliğine gönderildi. Genelgeye göre, 20 Mayıs-3 Haziran arasında uygulanacak olan 14 Büyükşehir ve Zonguldak iline yönelik seyahat kısıtlamasına uymayanlara idari para cezası verileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplana kabine toplantısında büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirlerin değerlendirildiği kaydedilen genelgede şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulanan 15 ilde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamanın devam edilmesi yönünde karar verildiği belirtildi.

81 il valiliğine “Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri ” konulu ek genelgede daha önceki genelgelerle çizilen çerçevede ilgili Valilerce, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının belirtilirek şu ifadelere yer verildi:

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 15 il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacak. Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşların belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik daha önceki genelgelerle belirlenen usul, esas ve istisnalar bu genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak.

Söz konusu tedbirlere ilişkin valiler tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’ inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.