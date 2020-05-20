15 İlimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 15 ilimizde 4 gündür uygulamada olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece itibariyle sona erdi.
Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ilimizdeki 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 58 bin 447'dir. Öte yandan 62 ilde 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Aziz milletimize tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakârlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid-19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz" ifadelerine yer verildi.Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 01:40