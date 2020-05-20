15 İlimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 gündür 15 il'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece itibariyle sona erdi.

15 İlimizde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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Koronavirüs ile mücadele kapsamında 15 ilimizde 4 gündür uygulamada olan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece itibariyle sona erdi.

Kısıtlama ile ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla 15 ilimizde başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00'de sona erecektir. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 21.00 arasında karara uymayan toplam 28 bin 256 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır.

Ayrıca bugün saat 21.00 itibarıyla 31 ilimizdeki 2 belde, 25 köy, 42 mahalle ve 6 mezra olmak üzere toplam 75 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 58 bin 447'dir. Öte yandan 62 ilde 368 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Aziz milletimize tüm bu süreçte göstermiş oldukları dayanışma, sabır ve fedakârlıktan dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pek çok sıkıntıyı birlikte atlattığımız gibi Covid-19 salgınını da inşallah birlikte yeneceğiz" ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 01:40

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