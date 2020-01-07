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15 Temmuz darbesinde zorla bildiri okutulan TRT Spikeri Tijen Karaş yeniden ekranlarda

15 Temmuz darbe girişiminde TRT ekranlarında zorla bildiri okutulan haber sunucusu Tijen Karaş, kalbinde bulunan tümör nedeniyle bir süredir uzak kaldığı ekranlara yeniden geri döndü.

07 Ocak 2020 Salı 12:19
15 Temmuz darbesinde zorla bildiri okutulan TRT Spikeri Tijen Karaş yeniden ekranlarda

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı saat 10.40'ta zorlayarak bildiri okuttuğu TRT haber spikeri Tijen Karaş, ekranlara dönüş yaptı. Bir süredir kalbinde bulunantümör nedeniyle tedavi gören Karaş, sağlığına kavuşmanı sevincini yaşayarak 6 Ocak itibarıyla tekrar haber spikerliğini yapmaya başladı.

15 Temmuz darbesinde zorla bildiri okutulan TRT Spikeri Tijen Karaş yeniden ekranlarda

Silah zoruyla bildiri okuduğu o akşamı ve yaşadığı korkunç anları ardında bırakan Karaş, o dönemlerde müşteki sıfatıyla mahkemede ifade de vermişti.

15 Temmuz darbesinde zorla bildiri okutulan TRT Spikeri Tijen Karaş yeniden ekranlarda

Daha sonra kalbinde tümör olduğu tespit edilen Tijen Karaş, ekranlara veda edip tedavi görmeye başladı. Ekranlardan uzak kaldığı dönemlerde ise Türkiye’nin dört bir yanını dolaşarak, darbe gecesi ve sunuculuk mesleğine ilişkin deneyim ve merak edilenleri anlatan Karaş, rahatsızlığını yenmenin ve çok sevdiği haber spikerliğine dönmenin sevincini yaşıyor.

Peki Tijen Karaş kimdir

15 Temmuz darbesinde zorla bildiri okutulan TRT Spikeri Tijen Karaş yeniden ekranlarda


1975 Ankara doğumlu oolan Tijen Karaş, üç çocuklu bir ailenin ortanca kızıdır. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun olan Karaş, uzun bir süredir TRT'de çalışmaktadır. 2000 yılında TRT'de Yaşam ve Gençlik adlı programı sunan Karaş, TRT Avrasya, TRT Int ve TRT Türk'te çeşitli programlar sunduktan sonra, haber spikerliğine geçmiştir.

TRT Haber'de 2016 yılı Askeri Darbe Bildirisi'ni okumasıyla tanınan Tijen Karaş, darbe girişiminin ardından silah zoru ile okuduğunu açıklamış ve darbecilerin varlığını halk ilk kez onun ağzından öğrenmiştir.

Darbe girişimi sonrasında uzunca süre ekranlarda veda eden Karaş bu süre zarfından kalbinde tümör tespit edildi ve tedavi sürecine başladı. Şimdilerde sağlığına kavuşarak ekranlara geri dönen Tijen Karaş, 6 Ocak itibarıyla tekrar spikerlik hayatına devam etmeye başladı.


 

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