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15 Temmuz köprüsünde taksiden inerek korkuluklardan atladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerine geldiğinde içinde bulunduğu taksiyi durduran bir kişi korkuluklara doğru koşarak kendini deniz attı. İntihar eden şahsın cansız bedeni sahilde bulundu.

27 Ocak 2020 Pazartesi 14:02
15 Temmuz köprüsünde taksiden inerek korkuluklardan atladı

Bugün saat 11.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler köprüsünde intihar vakası yaşandı. İddiaya göre Kadıköy ilçesinden taksiye binen bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelindiğinde taksiyi durdurmak istedi. Kimliği belirsiz kişinin bu isteği doğrultusunda taksi şoförü yol kenarında taksiyi durdurdu.

Şahıs araçtan inerek korkuluklara tırmandı ve kendini bir anda aşağıya bıraktı. Yaşanan intihar girişimi sonrasında ihbar üzerine yönlendirilen Deniz Polisi ve Kıyı Emniyeti ekipleri bopaza atlayan kişiyi bulmak için arama-kurtarma çalışmaları başlattı.

Yapılan aramalar sonucu ise şahsın cansız bedenine Üsküdar Beylerbeyi Kıyı Emniyeti'nde rastlandı. Köprü Koruma Amirliği'ne alınan taksi ise polis ekipleri tarafından incelendikten sonra takdis şoförü ifadesi alınması için Çengelköy Polis Karakoluna götürüldü.

Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın cenazesi ise otopsi yapılması için Haydarpaşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Köprüde yaşanan intihar nedeniyle ise Anadolu-Avrupa yönü kısa süreline trafiğe kapandı.

Polis olayla ilgili geniş çapta bir soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
Intihar15 Temmuz şehitler Köprüsü
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