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15 Temmuz Şehitler köprüsünde 1 cinayet ve 1 intihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde otomobilini durduran bir kişi kendini denize atarak intihar etti. Otomobil içerisinde ise bir kadın bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

26 Ocak 2020 Pazar 11:19
15 Temmuz Şehitler köprüsünde 1 cinayet ve 1 intihar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası yönünde sabah saat 07.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Köprü üzerinde otomobilini durduran bir kişi aracından inerek korkuluklara doğru koşmaya başladı. İsminin Mehmet Keleş olduğu belirlenen kişi kendisini korkuluklar üzerinden denize atarak intihar etti. O sırada yolda duran aracı fark etmeyen bir motorsikletli ise otomobile çarparak durabildi.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine gelerek otomobile yöneldiği sırada aracın içerisinde bıçaklanarak öldürülmüş bir kadın cesedine rastladı. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde isminin Ece Alça olduğu belirlenen kadın intihar eden Mehmet Keleş tarafından bıçaklandığı öne sürüldü.

Kız arkadaşı Ece Alça'yı bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini deniz atan Mehmet Keleş'in cesedi ise Üsküdar açıklarında ortaya çıktı. 

Son Güncelleme: 26.01.2020 11:36
Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzCinayetIntiharşehitler Köprüsü
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