15 Temmuz Şehitler otogarının ihalesi 3 yıllığına Boğaziçi Yönetim AŞ'ye verildi

Milkiyet sorumlusu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) göründüğü 15 Temmuz Şehitler (Esenler) Otogarı açık usul ihaleye açıldı. İBB'den yapılan açıklamaya göre ise tekliflerin değerlendirilme aşamasından geçtiği ve işletmenin 3 yıllığına Boğaziçi Yönetim AŞ 'ye verildiği bildirildi.

Otogar'da bulunan ticari alanları 3 yıl boyunca işletme hakkına sahip olan Boğaziçi Yönetim AŞ, ihaleyi 27 milyon lira yıllık bedelle sahip olmuş oldu.

İhaleye teklif veren Platform Turizm Taşımacılık AŞ yeterlilik alamadığı için ihaleden elenirken Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletme ve Ticaret AŞ yıllık 26 milyon 850 bin lira teklif vermişti.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlığında yapılan ve İBB Encümeni'niyle birlikte Saraçhane binasında düzenlenen ihale, açık tekli usulle yapılarak 27 milyon lira bedel karşılığı Boğaziçi Yönetim AŞ'ye 3 yıllığına verilmesi kararlaştırıldı.

Diğer taraftan, Otogar içerisindeki otoparklar ise Ağustos ayından bu güne kadar İBB şirketlerinden İSPARK tarafından işletiliyor.