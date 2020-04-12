İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96976
ALTIN
367.493
DOLAR
6.7638
STERLİN
8.4641
EURO
7.3984

15 yaşındaki Hilal'ın ailesi 3 gündür kızlarının izine rastlayamadı

Afyonkarahisar'da hava almak için dışarı çıkan ve bir daha kendisinde haber alınamayan 15 yaşındaki Hilal Işık 3 gündür kayıp. Aile kızlarının bulunması için polise başvurdu.

12 Nisan 2020 Pazar 16:27
15 yaşındaki Hilal'ın ailesi 3 gündür kızlarının izine rastlayamadı

Koronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen ailesinden izin alarak dışarı çıkan 15 yaşındaki Hilal Işık'tan 3 gündür haber alınamıyor. Hilal'in bulunması için polise başvuran aile kızlarına bir an önce akvuşmak istiyor.

Afyonkarahisar'ın merkezinde bulunan Çavuşbaş Mahallesi'nde ikamet eden Işık ailesinin kızı Hilal'in 10 Nisan günü akşamı hava almak için evden ayrıldığı belirtilirken aile kızalrının kapının önünde olduğunu düşündüklerini söylediler.

15 yaşındaki Hilal'ın ailesi 3 gündür kızlarının izine rastlayamadı

Bir süre eve gelmeyince merak edilen Hilal'in kapının önünde olmadığı anlaşıldı. Bir anda ortadan kaybolan Hilal'in izine rastlayamayan aile polisten yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Hilal Işık'ı arama çalışması başlattı.

Özel bir firmaya ait dinlenme tesisinde çalışan fakat koronavirüsü salgını nedeniyle işyeri faaliyeti geçici olarak durdurulması nedeniyle zorunlu olarak izin kullanan baba Fatih Işık'ın polise verdiği ifadesinde kızının hava almak için evin önüne çıkmak istediğini söylediğini ancak daha sonrasında dönmediğini aktarıldı. Çevrede arama yaptıklarını ancak Hilal'e ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduklarını belirten Fatih Işık, Hilal'i görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

15 yaşındaki Hilal'ın ailesi 3 gündür kızlarının izine rastlayamadı

Anahtar Kelimeler:
KayıpAfyonkarahisarHilal ışık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çalışanlar dikkat! İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koronavirüse karşı tedbirleri kılavuz yayımlandı
Çalışanlar dikkat! İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü koronavirüse karşı tedbirleri kılavuz yayımlandı
Koronaya yakalananan BTP'nin lideri Haydar Baş ailesiyle birlikte tedaviye alındı
Koronaya yakalananan BTP'nin lideri Haydar Baş ailesiyle birlikte tedaviye alındı
Miras için babasını gözlemenin içerisine koyduğu tarım ilacıyla zehirledi
Miras için babasını gözlemenin içerisine koyduğu tarım ilacıyla zehirledi
Bilim Kurulu üyesi:'Yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebilecek'
Bilim Kurulu üyesi:'Yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebilecek'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifa sonrası ilk açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan istifa sonrası ilk açıklama
Adanalıların şırdan sevdası! Yasak biter bitmez ona koştular
Adanalıların şırdan sevdası! Yasak biter bitmez ona koştular

Popüler Haberler

Instagram mavi tık, onaylı hesap nasıl alınır, şartları nelerdir? Onaylı hesabı kimler kullanabilir?
Günlük burç yorumları 14 Nisan 2020 Salı
Kıvırcık saç nasıl yapılır? Düz saç kıvırcık hale nasıl getirilir?
KOSGEB iş planı nedir, nasıl hazırlanır?
Samsung telefonlarda SIM karttan telefona veya telefondan SIM karta numara aktarma işlemleri
Görev yeri belgesi nedir, nereden nasıl alınır?
Ateş en doğru nasıl düşürülür? Yüksek ateşte neler yapılmalıdır?
Eba giriş online ders - Eba öğrenci girişi ekranı
TRT EBA TV 13-17 Nisan 2020 ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri ve yayın akışı programı
Star tv Sevdim Seni Bir Kere 13 Nisan 14 Nisan yeni bölüm var mı, yok mu?
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konukları belli oldu! 12 Nisan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
Kemik erimesinin sebeperleri nelerdir, ne önleyebilir?
Survivor Nisa birleşme partisinden neden yok? Survivor Nisa elendi mi, diskalifiye mi olacak?
Trafik Cezası taksitlendirmesi yapılabilir mi? Trafik cezası taksitlendirme nasıl yapılır?
Yerli el dezenfektanı borel nedir? Borelin içeriğinde neler var? Borel dezenfektan fiyatı
Çalışan işçi en fazla kaç gün ücretsiz izne çıkarılabilir? Ücretsiz izin şartları nelerdir?
Hangi ilde kaç koronavirüs hasta ve vakası var? il il güncel koronavirüs rakamları
Süleyman Soylu'nun istifasını Cumhurbaşkanı kabul etti mi? Yeni İçişleri Bakanı kim olacak? Celalettin Güvenç mi olacak?
Yerli el dezenfektanı borel nedir? Borelin içeriğinde neler var? Borel dezenfektan fiyatı
Survivor 45.Bölüm fragmanı 13 Nisan Pazartesi 2020
Ufak Tefek Cinayetler dizisi nerede çekildi? Dizinin çekildiği sarmaşık evleri nerede

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.