15 yaşındaki Hilal'ın ailesi 3 gündür kızlarının izine rastlayamadı

Koronavirüsü salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen ailesinden izin alarak dışarı çıkan 15 yaşındaki Hilal Işık'tan 3 gündür haber alınamıyor. Hilal'in bulunması için polise başvuran aile kızlarına bir an önce akvuşmak istiyor.

Afyonkarahisar'ın merkezinde bulunan Çavuşbaş Mahallesi'nde ikamet eden Işık ailesinin kızı Hilal'in 10 Nisan günü akşamı hava almak için evden ayrıldığı belirtilirken aile kızalrının kapının önünde olduğunu düşündüklerini söylediler.

Bir süre eve gelmeyince merak edilen Hilal'in kapının önünde olmadığı anlaşıldı. Bir anda ortadan kaybolan Hilal'in izine rastlayamayan aile polisten yardım istedi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Hilal Işık'ı arama çalışması başlattı.

Özel bir firmaya ait dinlenme tesisinde çalışan fakat koronavirüsü salgını nedeniyle işyeri faaliyeti geçici olarak durdurulması nedeniyle zorunlu olarak izin kullanan baba Fatih Işık'ın polise verdiği ifadesinde kızının hava almak için evin önüne çıkmak istediğini söylediğini ancak daha sonrasında dönmediğini aktarıldı. Çevrede arama yaptıklarını ancak Hilal'e ulaşamayınca İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunduklarını belirten Fatih Işık, Hilal'i görenlerin veya nerede olduğunu bilenlerin kendilerine yardımcı olmalarını istedi.