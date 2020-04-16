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16 yıl sonra cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'nın son hali görüntülendi

Organize suç örgütü suçlamasıyla hüküm giyen ve 16 yıldır cezaevinde bulunan Alaattin Çakıcı, yeni infaz düzenlemesi ile birlikte tahliyesine karar verildi. Cezevinden çıkan Çakıcı'nın özgürlüğe adım attığı son anlar kameralara kaydedilerek görüntülendi.

16 Nisan 2020 Perşembe 15:39
16 yıl sonra cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'nın son hali görüntülendi

Organize suç örgütü lideri olmak suçundan tam 16 yıl önce hüküm giyen ve Ankara Sincan Cezaevinde mahkum olan Alaattin Çakıcı, yeni infaz düzenlemesi ile birlikte tahliye edildi. Dün sabah saatlerinde Çakıcı'nın bulunduğu cezaevinde tahliyeler başlarken  polis ve jandarma ekipleri, cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmezken infaz yasasından yararlanan hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi.

65 yaş ve üzeri olan mahkumların tahliyesine diğer mahkumların çıkışı önceliği verilirken, 67 yaşındaki Alaattin Çakıcı, tahliye işlemleri ve güvenlik gerekçelesiyle gece yarısı cezaevinden ayrıldı. Çakıcı ve yakınlarının bulunduğu özel araçlar, konvoy halinde kampüsten ayrıldı.

16 yıl sonra cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'nın son hali görüntülendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tahliyesi yapılan Alaattin Çakıcı'nın maske taktığı görülürken 16 yıl sonra özgürlüğe atılan adımda kameralar tarafından kaydedildi. Çakıcı'nın cezaevinden ayrıldığı siyah bir minibüsün içinde yakınları ve avukatlarının bulunduğu öğrenilirken basının cezaevi ışında görüntü almasına izin verilmedi. 

Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden çıktıktan sonra son halini gösteren fotoğraflar kısa süre sonra sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkınca eski Kırkpınar Güreş Ağası olan arkadaşı Mustafa Altınhan'ın Saroz'daki oteline gittiği ve orada inzivaya çekildiğini ise Avukatı Zeynep Çiftçi açıkladı. 

İşte Alaattin Çakıcı'nın yıllar sonra dışarıda çekilmiş ilk fotoğrafları:

16 yıl sonra cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'nın son hali görüntülendi

16 yıl sonra cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'nın son hali görüntülendi

16 yıl sonra cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı'nın son hali görüntülendi

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