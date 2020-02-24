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17 yaşındaki genç annesini kurtarmak için babasını öldürdü!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 17 yaşındaki bir genç annesine şiddet uygulayan 54 yaşındaki babasını bıçaklayarak öldürdü.

24 Şubat 2020 Pazartesi 23:00
17 yaşındaki genç annesini kurtarmak için babasını öldürdü!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aile içi şiddet yüzünden bir cinayet işlendi. İlçeye bağlı İstiklal Mahallesinde yaşanan cinayette Karayollarından emekli olduğu öğrenilen 54 yaşındaki İbrahim Halil S., annesine sürekli şiddet uygulamasına dayanamayan oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda daha önce eşine şiddet uyguladığı için hakkında defalarca şikayyet bulunulan İbrahim Halil S., dün gece eşi M.S. ile kavga edip kendisine şiddet uygulamaya başladı. Çiftin evde bulunan oğlu 17 yaşındaki A.S. de duruma tepki göstererek babasıyla tartışmaya başladı. Tartışma büyümesi üzerine A.S., mutfaktan aldığı bıçağı, babasının göğsüne defalarca sapladı. 

Baba İbrahim Halil S.,Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken ailenin komşuları olay üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri baba İbrahim Halil S.'nin olay anında hayatını keybettiğini belirlerken S.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri ise babasını öldürdükten sonra cinayette kullandığı bıçağı liman mevkisindeki bir konteynere atan A.S. kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan A.S., polise verdiği ifadesinde, babasının annesi M.S.'ye sürekli şiddet uyguladığını söyleyerek, "Yine şiddet uygulayıp, hakaretler edince bir anda sinirlerime hakim olamadım" diye konuştuğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
CinayetBabaTekirdağBıçaklamaŞarköy
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