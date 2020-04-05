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18-20 yaş arası gençlerin yasaktan muaf tutulacağı istisnalar belirlendi

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş ve altı gençler için sokağa çıkma yasağı ile ilgili ek bir genelge yayınladı ve istisnai sebeplerden dolayı muaf tutulan 18-20 yaş aralığındakiler hakkında ek bir genelge yayınladı. Belirlenen sebeplerin sunulduğu ek genelge ise 81 il Valiliğine gönderildi.

05 Nisan 2020 Pazar 10:33
18-20 yaş arası gençlerin yasaktan muaf tutulacağı istisnalar belirlendi

Bilim Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bir kararla 20 yaş ve altı gençler hakkında sokağa çıkmaları engellenmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan bu genelgeye ek bir genelge hazırlandı ve 18-20 yaş arası kamu ve özel sektörde çalışan gençler hakkında istisna ve muaf tutulacak durumları belirledi. 

Bakanlık tarafından 81 il Valiliğine gnderilen ek genelgede, 18-20 yaş arasında olan; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ispatlayanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı belirtildi. Genelge kapsamında sokağa çıkma yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayan belgeleri yanlarında bulundurmak suretiyle denetimlere bu belgeler sunacaklar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 3 Nisan tarihinde valiliklere "şehir giriş/çıkış tedbirleri ve yaş sınırlaması" ile ilgili gönderilen genelgede koronavirüs ile mücadelede bazı yeni tedbirlerin alındığı hatırlatarak bu kapsamda 1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı ek genelgesinde söz konusu tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18 ile 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği, şu şekilde açıklandı:

"Buna göre, doğum tarihi 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18 ile 20 yaş aralığında) olmakla beraber, kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar, özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler, tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşulları 3 Nisan 2020 tarih ve 6202 sayılı genelgemiz ile düzenlenen mevsimlik tarım işçileri, 3 Nisan 2020 tarih ve 6235 sayılı sayılı Bakanlık genelgesi ile getirilen sokağa çıkış yasağından muaf tutulacak.

Bu istisnalar, 1 Ocak 2002'den sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak."

Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan kişilerin istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacan belgelerini yanlarında bulundurmak suretiyle ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmeleri gerektiğinin kaydedildiği genelgede; valiler/kaymakamlardan bu duruma ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınmasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istendi.

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