18 Mayıs Pazartesi, 15 ildeki banka şubeleri hakkında karar!

Koronavirüsle mücadele kapsamında 15 ilde 4 gün uygulanacak olan soklağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri ve bankacılık işlemlerinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin merak edilen konunun yanıtı Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından verildi.

15 ili kapsayan sokapa çıkma kısıtlamasında 18 Mayıs 2020 tarihinde uygulanacak "Sokağa Çıkma Kısıtlaması" kararına istinaden, kısıtın uygulanacağı illerdeki şubeler ve bankacılık işlemleriyle ilgili; Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'da aşağıdaki kararlar alındı..

Türkiye Bankalar Birliği'nin aldığı kararlar şöyle:

"Bakanlık kararı gereği 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacaktır. Kısıtlama kapsamındaki 15 ilde yerleşik olan ve edimlerini yerine getirmek isteyen müşteriler, her türlü bankacılık işlemini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirebilecektir. Bankalara, bu müşterilerin edimlerinin 20 Mayıs 2020 tarihine ötelenmesi tavsiye edilmiştir. Ayrıca, bankalardan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli ödemelerine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir."