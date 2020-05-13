18 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanlarına idari izin!

Koronavirüsle mücadele kapsamında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının Salı gününe denk gelmesi ile birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı uzatılarak güne çıkarılmıştı. Bu kapsamda 18 Mayıs Pazartesi günü tüm kamu çalışanlarına idari izinli sayılacapı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 16-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildiğini duyurmuştu. Bu duyuruya istinaden yine Erdoğanı'ın kararıyla tüm kamu çalışanları 18 Mayıs tarihinde idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın yayınladığı yazılı açıklamada ise tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda şunlar kaydedildi:

“Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.”