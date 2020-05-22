19 Mayıs hatasını yapan 14 personel açığa alındı

19 Mayıs Atatürk'ü anma ,gençlik ve Spor Bayramı günü TRT ekranlarında izleyici ile buluşan dün bugün programında yayın esnasında sunucunun arkasındaki dev ekranda yazan hatalı '19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı' bayram kutlama mesajı sebebiyle 14 personel açığa alındı.

19 Mayıs hatasını yapan 14 personel açığa alındı
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19 Mayıs günü TRT HABER kanalında izleyici ile buluşan dün bugün programında yayı esnasında sunucunun arka planında teknik personel tarafından yanlışlıkla 19 mayıs cumhuriyet bayramınız kutlu olsun mesajı yazılmıştı. Bu skandal hatadan sona TRT HABER kamuoyundan özür dilemişti ve sorumlu perseonel için soruşturma açıldığını duyurmuştu.

19 Mayıs günü yaşanan bu talihsiz olay için bugünde de bir gelişme yaşandı.Hata sonrası soruşturma başlatan yönetim toplam 14 kişiyi görevden uzaklaştırdı.

Görevden uzaklaştırılanlar arasında grafik, editör ve reji ekibinden isimler yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

TRT Haber’deki ilk ‘19 Mayıs’ hatası, 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece 23.00’de ekrana gelen Fuat Kozluklu’nun sunduğu Gece Bakışı Programı ile başlamış, ardından 02.00’dan itibaren ekranlara gelen Sezen Yüce'nin sunduğu gece bültenleri ile devam etmişti.

Hata sabah 06.00’da başlayan Oya Eren’in Dün Bugün programında da bir süre ekranda kaldıktan sonra düzeltilmişti.

Yapılan hata çok sayıda tepki çekmiş, TRT de söz konusu olaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

TRT Kurumsal hesabından yapılan açıklamada, "TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygı ile duyururuz" ifadeleri kullanılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2020, 10:19

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