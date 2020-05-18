Öğle saatlerinde yaşanan olay sonucunda 2 itfaiye görevlisi yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin olay yerinde yapıldığı yaralılar ivedilikle hastaneye kaldırıldı. Ergani Kaymakamı ile Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk yaralıları ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 20:47
19 Mayıs için bayrak asmak isteyen itfaiye görevlilerinin merdiveni devrildi
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bayrak asmak isteyen itfaiye görevlilerinin merdiveni devrildi. Yaşanan kaza sonucunda 2 itfaiye eri ivedilikle hastaneye kaldırıldı.
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