19 Mayıs için bayrak asmak isteyen itfaiye görevlilerinin merdiveni devrildi

Diyarbakır Ergani’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması için aydınlatma direklerinin bulunduğu noktalara Türk bayrakları asılmak istendi. Bayrağı asmak isteyen görevlilerin çıktığı merdiven bir anda yerle bir oldu.

Öğle saatlerinde yaşanan olay sonucunda 2 itfaiye görevlisi yaralandı. Sağlık ekibinin ilk müdahalelerinin olay yerinde yapıldığı yaralılar ivedilikle hastaneye kaldırıldı. Ergani Kaymakamı ile Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk yaralıları ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 20:47