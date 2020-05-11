19 Mayıs tatil mi? Hafta sonu 4 gün sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bugün AVM,berber ve kuaför gibi işletmelerin faaliyet göstermeye başlamasıyla normalleşmeye adım adım geçiş yapılıyor. Hafta sonu uygulanan son sokağa çıkma yasağının dün gece 24.00 itibariyle sona ermesinin ardından vatandaşlar önümüzdeki hafta uygulanması planlanan yasağı merak ediyor. En çok merak edilen konu ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın salı gününe denk gelmesiyle 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı..

Huber Köşkü’nde çalışmalarını devma ettiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığıKabinesi’ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle katılacak. Toplantının ana gündem maddesi ise koronavirüsle ilgili gelişmelerin oluşturacağı kabinede atılacak yeni adımlar olacak ve bununla ilgili kararlar alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından kabinede alınan haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak. Resmi Bayram larak kabul edilen ve salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması ve son toplantıda seyahat yasağının kaldırıldığı 7 kente yenilerinin eklenmesi bekleniyor. Diğer iller için de kademeli ve kontrollü esnetme formülleri gündeme gelecek.