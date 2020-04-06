19 yaşında hemşirelik öğrencisinin ölümü yakınlarını yasa boğdu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde okuyan ve Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen İsmihan Kocaman, iki gün önce evindeyken aniden fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki genç kızı hastaneye kaldırdılar.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden İsmihan Kocaman'ın cansız beden kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsisi yapıldıktan sonra yakınları tarafından cenazesi teslim alınan genç kız, koronavirüsü tedbirleri nedeniyle cenaze namazına katılanlara maske takma zorunluluğu getirildi ve kural olarak koyulan sosyal mesafeye uyuldu. İsmihan Kocaman, cenaze namazının ardından Hisarcık ilçe mezarlığında toprağa verildi.

19 yaşındaki sağlık personeli adayı İsmihan Kocamanı'ın ani ölümü ailesini ve yakınlarınıyasa boğarken, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi de genç kız için taziye mesajı yayınladı.

