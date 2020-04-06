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19 yaşında hemşirelik öğrencisinin ölümü yakınlarını yasa boğdu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki hemşirelik bölümü öğrencisi İsmihan Kocaman'ın fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın ölümü ise aile ve yakınklarını yasa boğdu.

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:22
19 yaşında hemşirelik öğrencisinin ölümü yakınlarını yasa boğdu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde okuyan ve Hemşirelik Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen İsmihan Kocaman, iki gün önce evindeyken aniden fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri 19 yaşındaki genç kızı hastaneye kaldırdılar. 

19 yaşında hemşirelik öğrencisinin ölümü yakınlarını yasa boğdu

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden İsmihan Kocaman'ın cansız beden kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsisi yapıldıktan sonra yakınları tarafından cenazesi teslim alınan genç kız, koronavirüsü tedbirleri nedeniyle cenaze namazına katılanlara maske takma zorunluluğu getirildi ve kural olarak koyulan sosyal mesafeye uyuldu. İsmihan Kocaman, cenaze namazının ardından Hisarcık ilçe mezarlığında toprağa verildi. 

19 yaşındaki sağlık personeli adayı İsmihan Kocamanı'ın ani ölümü ailesini ve yakınlarınıyasa boğarken, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi de genç kız için taziye mesajı yayınladı. 
 

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KütahyaIsmihan KocamanHemşire öğrencisi
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