19 yaşındaki kızının gözü önünde eşini katletti

Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyünde yaşayan Fatma K., boşanmak üzere olduğu eşi tarafından cinayete kurban giti. 44 yaşındaki talihsi kadın 19 yaşındaki kızıyla birlikte çalıştığı fabrikanın gece mesaisinden çıktıktan sonra fabrikanın işçi servisine binerek eve evine gittiler.

O sırada sokağın bir köşesinde gizlenen eşi Aydın K., anne Fatma K. ile 19 yaşındaki kızının önünü kesti ve bir süre sözü tartışma yaşadı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine genç kız araya girmek istedi ama şçabası bür türlü sonuç vermedi. Gözü dönen Aydın K. boşanmak üzere olduğu eşine yanında taşıdığı bıçakla saldırmaya başladı. Kızlarının gözü önünde anne Fatma K.’yı hem kalbinden hem de karnından bıçaklayan cani koca olay yerinden hızla kaçtı.

Çevrede bulunanlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Fatma K.’yı ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Fatma K.'nın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken eşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Aydın K. İse jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadesi alınan katil katil koca, çıkarıldığı mahkeme tarafıdnan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



