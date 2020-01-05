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19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız aile evinde baba silahıyla intihar etti.

Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi'nde 19 yaşındaki bir üniversite öğrencisi genç kız, aile evinde baba silahıyla intihar etti. Ailenin genç kızın silahla intiharı sırasında evde olduğu öğrenildi.

05 Ocak 2020 Pazar 20:32
19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kız aile evinde baba silahıyla intihar etti.

Olay öğlen saatlerinde Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi'nde meydana geldi. Aktarılan güncel detaylara göre Ankara Gazi Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi hazırlık sınıfında okumakta olan 19 yaşındaki N.G. haftasonu tatilinde ailesini ziyarete geldi. Son zamanlarda psikolojik problemler yaşadığı iddia edilen genç kız, aile bireyleri de evdeyken odasına gitti ve babasının silahıyla göğsüne ateş ederek hayatına son verdi. 

Silah sesini duyan anne odaya gittiğinde kızını kanlar içinde yerde yatarken gördü. Sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal ederken, genç kızın hayatını kaybettiği tespit edildi. Nazlıcan'ın cansız bedeni otopsi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmalar sürüyor.

Son Güncelleme: 05.01.2020 20:32
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