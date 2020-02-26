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1915 Çanakkale köprüsü fay hattı üzerinde mi yapılıyor? Deprem Uzmanından gündemi sallayan iddia!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Doğan Perinçek gündemi sallayan iddia üzerine ''1915 Çanakkale Köprüsü fay hattı üzerinde mi yapılıyor?'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Perinçek'in iddiaları üzerine ''Faylar aktif hale mi geliyor?'' tartışmaları başladı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 15:38
1915 Çanakkale köprüsü fay hattı üzerinde mi yapılıyor? Deprem Uzmanından gündemi sallayan iddia!

Çanakkale Belediye Çalışanları Sosyal Tesisi’nde deprem konusunda konferans veren deprem uzmanı Prof. Dr. Doğan Perinçek, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün fay hattı üzerine yapıldığını ifade ederek uyarılarda bulundu.

Doğan Perinçek, yapımı henüz devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü’nün fay hatlarının üzerine yapıldığını dile getirdi ve birtakım uyarılarda bulundu. Perinçek, ‘’Umarım köprüyü yapan firma bu makaleleri okuyup dikkate almıştır.’’ diye konuştu.

‘’Faylar aktif hale mi geliyor?’’

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde görev yaptığı dönemlerde Çanakkale Boğazı’nın oluşumunu çalışmak için TÜBİTAK’tan bir proje aldıklarını belirten Perinçek, fayların şuanda pasif göründüğünü ancak üç yıl önce Çanakkale Boğazı’nın Ege Denizi girişinde seri depremden sonra ‘’Faylar aktif hale mi geliyor?’’ endişesini doğurdu diye belirti.

Son Güncelleme: 26.02.2020 15:38
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