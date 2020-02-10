2 bin 575 kişilik Taksim Camii'si inşaatında sona gelindi

İstanbul'da 17 Şubat 2017 yılında yapımına başlanan ve Mimarlığını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin mimarı Şefik Birkiye ile yine mimamr Selim Dalaman'ın yaptığı Taksim Camii'sinin bitimine az bir zaman kaldı. Yüzde 90'ının tamamlandığı camii'nin bu yıl tamamlanarak ibadete açılması bekleniyor.

Aynı anda 2 bin 575 kişiyi birden ağılayacak olan camiide ince işçiliklere geçildi ve caminin pencere camları takılmaya başlandı. 61 metre yükseliğinde yapılan 2 minarenin taş kaplama işlemleri ise devam ettiği yaklaşık olarak 2 bin 482 metrekarelik alana inşaa edilen caminin süsleme ve mermer kaplama işlemleri eş zamanlı olarak yapıldığı görülüyor.

Yapımı tamamlanıp hizmete açıldığında çevrede bulunan Rum Ortodoks ve Ermeni Katolik Kiliselerine komşu olacak olan camide aynı anda 2 bin 575 kişi namaz kılarak ibadet edebilecekler. Projede ayrıca yer altında 165 aracın park edebileceği üç katlı otopark ta bulunuyor. Yapıda ayrıca konferans ve sergi salonları da yer alacak.

Taksim esnafı ise camii'nin bir an önce ibadete açılmasını bekliyor. Çevre esnaflardan biri olan Taksim'de bir iş merkezinde ofisi bulunan Vesim Kır "Caminin her geçen gün tamamlandığını görmek bizi çok memnun ediyor. Özellikle kış günlerinde çevredeki camilere gittiğimizde dışarda namaz kılmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.