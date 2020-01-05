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20 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin ecdadı için yürüyor

105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatında donarak, şehit olan 90 bin Mehmetçik için yürüyüş düzenlendi. 20 bin kişi de Sarıkamış'a akın ederek düzenlenen bu anlamlı yürüyüşe katıldı ve ecdatlarını andı.

05 Ocak 2020 Pazar 12:47
20 bin kişi Sarıkamış'ta şehit olan 90 bin ecdadı için yürüyor

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 105 yıl önce gerçekleştirilen Sarıkamış Harekatında donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik anısına "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği yapıldı. Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı yaklaşık 20 bin kişi de bu etkinliğe katılarak ecdatları için yürüyüşe katıldı. 

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Kars merkezden ve Sarıkamış ilçesinden etkinlik için hareket eden otobüslerle zirveye giden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometre yürüyerek Kızılçubuk köyünde toplanma alanına ulaştılar. Yürüyüşe; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, valiler, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, bölge komutanları, askerler, polisler, izciler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler de katılım gösterdi.

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Yürüyüş başlamadan önce basın mensuplarına bir açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "105 yıl önce Kudüs'ten, Yemen'den, Şam'dan, Halep'ten, Üsküp'ten olduğu gibi bugün de yurt dışından gelen önemli misafirlerimiz, gençlerimiz var. Aynı ruhu, aynı heyecanla yaşamanın bu bilinçle idrakle yarınlara yürümenin mühim olduğuna inanıyoruz. Bunu görmek bu manzaraya şahit olmak bizler için ayrı bir heyecan, ayrı bir mutluluk. Bu güzel tabloda emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

20 bin kişi Sarıkamışta şehit olan 90 bin ecdadı için yürüdü

Bölgede askeri helikopterler güvenlik amacıyla sürekli uçuş yaparken yürüyüşe katılanlar, dev Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'En büyük asker bizim asker' sloganları attı. Eksi 9 derece hava sıcaklığında, zorlu yürüyüşe katılanlar, 6,5 kilometrelik 'Şehit Kurmay Albay Faruk Sungur Yolu'nu izleyerek, Yukarı Sarıkamış Mahallesi'ndeki tören alanında yürüyüş sonlandırılacak.

20 bin kişi Sarıkamışta şehit olan 90 bin ecdadı için yürüdü

Milli Savunma Bal-kanlığı'da 105 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit düşen binlerce Mehmetçik için Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Bakanlık yayımladığı mesajında, "Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz' notunu yazarak bölge ve Mehmetçiğin videosununa yer verdi.

20 bin kişi Sarıkamışta şehit olan 90 bin ecdadı için yürüdü

Son Güncelleme: 05.01.2020 12:48
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