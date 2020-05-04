20 yaş altı gençlere kademeli sokağa çıkma izni geldi! Hangi gün ve saatte çıkılacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yaparak toplantıda alınan önemli kararları açıkladı. Bu kararlardan bir taneside 20 yaş ve altı gençlerin en çok merak ettiği '20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Ne zaman kalkacak? sorusuydu..

Koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla Bilim Kurulu ve Sağlık bakanlığının önerisi ve İçişleri Bakanlığı kararıyla 20 yaş ve altı gençlere sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığından gerçekleştirilen Kabine Topalntısında bu durum değerlendirildi ve gençelrin sokağa çıkma yasağı uygulaması gevşetildi.

Alınan söz konusu kararı toplantı sonrasında duyuran Cumhrubaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı için alınan esneme kararının iki grup halinde uygulayacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında "20 yaş altı ise bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız. 13 Mayıs çarşamba günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkacaklar." ifadelerini kullandı.

Buna göre; 0,14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11 - 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecekler. 15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir.