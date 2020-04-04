20 yaş altı sokağa çıkma yasağını çiğneyenlerin cezası açıklandı

Türkiye’de uygulanacak olan yeni Koronavirüs önlemleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir basın toplantısı düzenledi ve yeni Covid – 19 tedbirlerini açıkladı. Yeni alınan kararlara göre 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklandı.

Ülkemizde daha önceki önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bu yasağa göre 65 yaşından büyük kişilere yasağı çiğnemeleri halinde 392 TL para cezası uygulanmıştı. Yeni alınan kararların ardından 20 ya altı gençlerin de sokağa çıkması yasaklandı. Yasağı çiğneyen 20 yaş altı kişilere 392 TL para cezası kesileceği açıklandı.

Bu yasağın yanı sıra Türkiye’de 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi. Buna göre bu illere giriş ve çıkışlar yasaklandı. Şehirlere giriş ve çıkış yasağı 4 Nisan Cuma gece yarısı başladı.

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