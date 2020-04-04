20 Yaş altına sokağa çıkma yasağı 31 ile giriş çıkışlar tamamen yasak! İşte yeni tedbirler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altı vatandaşlara 65 yaş altına olduğu gibi sokağa çıkma yasağı getirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Büyükşehir ve Zonguldak’a da giriş çıkışların kapatıldığını dile getirdi. Bu şehirlerde gıda, ilaç ve temizlik malzemeleri gibi zorunlu malzeme nakli İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilmiş olan sektörlerin lojistik araçları dışında giriş-çıkış yapılamayacaktır.

Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapmakta olanlarla uluslararası yük taşımacılığı yapmakta olan araçların şehirlerden transit geçişleri devam edecek.

Sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için de getirildi

30 büyükşehir ve Zonguldak’ta başlatılan araç giriş-çıkış yasağı ilk etapta 15 gün süreyle uygulanacak, gerekirse süre uzatılabilecektir.

Türkiye genelinde daha önce 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altını da kapsamaktadır. Gece yarısı itibariyle 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaklar. İkazlara uymayan vatandaşlar idari ve adli cezalara çarptırılacaklar.

Yarın itibariyle Pazar yeri, market gibi insanların toplu bir şekilde bulunduğu noktalarda maske takılması zorunlu hale getirilecek. İnsanların toplu çalıştıkları işyerlerinde benzer tedbirler alınacak, şehirlerin tamamında insan hareketliliklerinin azaltılabilmesi için ilave tedbirler, yarın itibariyle İl Pandemi ve İl Hafzısıhha Kurulları tarafından alınıp uygulanacaktır.

Sokaklar da dahil olmak üzere kamuya açık bütün mekanlarda kalabalık oluşturacak şeklinde bulunulmayacak, sosyal mesafede en az 3 adım kuralına dikkat edilecek. İkazlara uymayıp aksi davranışlarda bulunan vatandaşlar tereddütsüz bir şekilde idari ve adli cezalara çarptırılacaktır.