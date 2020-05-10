20 yaş ve altı ne zaman sokağa çıkacak? Hangi saatlerde izin verildi?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 ay sonra bugün ilk kez evlerinden çıktı. Yurdun dört bir yanında evlerinin etrafında yürüyüş mesafesinde dolaşan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkarırken ortaya renkli görüntüler çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası Erdoğan bir konuşma yaparak tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hakkında açıklamada bulunmuştu. Toplantıda alınan kararlara göre; 14 yaş ve altı 13 Mayıs’ta, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs saat 11.00-15.00 saatleri arasında, belirlenen kuralları uyarak ve yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecekleri duyuruldu.