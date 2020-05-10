20 yaş ve altı ne zaman sokağa çıkacak? Hangi saatlerde izin verildi?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler kapsamında 21 Mart tarihinde sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üzeri vatandaşlar, yaklaşık 2 ay sonra bugün ilk kez evlerinden çıktı. Yurdun dört bir yanında evlerinin etrafında yürüyüş mesafesinde dolaşan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkarırken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 saatliğine sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri vatandaşların maske takmayı unutmamaları yönünde çağrısını yinelerken 20 yaş ve altı gençlerin ne zaman sokağa çıkacakalr araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle bir karar alınmış ve,sokağa çıkma yasağında bazı değişiklikler yapılmıştı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi saatlerde olacak? İşte detaylar..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası Erdoğan bir konuşma yaparak tüm Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hakkında açıklamada bulunmuştu. Toplantıda alınan kararlara göre; 14 yaş ve altı 13 Mayıs’ta, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs saat 11.00-15.00 saatleri arasında, belirlenen kuralları uyarak ve yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecekleri duyuruldu.