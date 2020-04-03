20 yaşından küçükler sokağa çıkarsa ne olur ? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir ? para cezası ne kadardır ?

Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı yeni korona virüs tedbirleri kapsamında 04.04.2020 tarihinden itibaren 20 yaş altındaki yani 1 ocak 2000 tarihinden sonra doğan kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi.

Daha önce yine korona virüs salgın hastalığı tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne bu yasak getirilmişti.

PEKİSOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlardan para cezası kesiliyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor. Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?.

Sokağa çıkma yasağı 4 Nisan 2020 tarihinde saat 00:00 ' da başlıyor