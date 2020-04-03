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20 yaşından küçükler sokağa çıkarsa ne olur ? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir ? para cezası ne kadardır ?

Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı yeni korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstünde olduğu gibi 20 yaş altı gençlere de sokağa çıkma yasağı geldi. Peki 20 yaşından küçükler sokağa çıkarsa ne olur ? Sokağa çıkma cezası nedir ? Sokağa çıkma yasağı para cezası ne kadardır? Yasak ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde

03 Nisan 2020 Cuma 20:52
20 yaşından küçükler sokağa çıkarsa ne olur ? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir ? para cezası ne kadardır ?

Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı yeni korona virüs tedbirleri kapsamında 04.04.2020 tarihinden itibaren 20 yaş altındaki yani 1 ocak 2000 tarihinden sonra doğan kişilere sokağa çıkma yasağı getirildi.

Daha önce yine korona virüs salgın hastalığı tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne bu yasak getirilmişti.

PEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NEDİR? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlardan para cezası kesiliyor. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara Kabahatlar Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası kesiliyor. Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?.

Sokağa çıkma yasağı 4 Nisan 2020 tarihinde saat 00:00 ' da başlıyor

Son Güncelleme: 03.04.2020 21:01
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma Yasağı Cezası
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