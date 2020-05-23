2014 yılında 4 kişiyi öldüren zanlı yakalandı!

2014 yılında Gaziantep'te çıkan arazi kavgasında 4 kişiyi silahla vurarak öldüren zanlı 6 yıl sonra yakalandı.

2014 yılında 4 kişiyi öldüren zanlı yakalandı!
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Feci kavga 2014 yılında Gaziantep'te yaşanmıştı.

Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce çıkan arazi anlaşmazlığı mahkemede sonuçlanmıştı.

Mahkemenin kararı ile Ali Ö. ve ailesi, arazilerine bahçe duvarlarını inşa ederken Cemal Ç. silahla saldırıda bulunmuştu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gerçekleşen silahlı saldırı sonrasında Ali, Hacı, Cebrail ve Zeynep Ö. hayatını kaybetti.

6 YIL SONRA YAKALANDI

Jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu Cemal Ç. (54), yine saldırıyı gerçekleştirdiği mahallede olaydan 6 yıl sonra kıskıvrak yakalandı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.


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