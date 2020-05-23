2014 yılında 4 kişiyi öldüren zanlı yakalandı!

Feci kavga 2014 yılında Gaziantep'te yaşanmıştı.

Yavuzeli ilçesinde 6 yıl önce çıkan arazi anlaşmazlığı mahkemede sonuçlanmıştı.

Mahkemenin kararı ile Ali Ö. ve ailesi, arazilerine bahçe duvarlarını inşa ederken Cemal Ç. silahla saldırıda bulunmuştu.

Gerçekleşen silahlı saldırı sonrasında Ali, Hacı, Cebrail ve Zeynep Ö. hayatını kaybetti.

6 YIL SONRA YAKALANDI

Jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu Cemal Ç. (54), yine saldırıyı gerçekleştirdiği mahallede olaydan 6 yıl sonra kıskıvrak yakalandı. Jandarma mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.