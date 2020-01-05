2019 İSG 2. Dönem sınav sonuçları açıklanıyor! Sonuç ilan tarihi belli oldu

14 Aralık 2019'da ÖSYM'nin Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van'da gerçekleştirdiği İSG 2. Dönem sınavı sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Binlerce kişinin geleceğini şekillendirecek olan sınav sonuçlarının açıklanması için geri sayımın sona ereceği ise bugün belli oldu.
Adaylar sınav sonuçlarını görüntülemek için sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.
Son Güncelleme: 05.01.2020 15:40