2020 Bedelli askerlik ücreti belli oldu! Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yeni yıl için bedelli askerlik başvuru duyuruları yayımlandı. Yapılan duyuruya göre bedelli askerlik şartları ve ücretleri de vatandaşlar için belli oldu. Geçtiğimiz sene bedelli askerlik ücreti 33.000 liraydı. Peki, 2020 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte, bedelli askerlik için detaylar...

2020 Bedelli askerlik ne kadar oldu?

- Yükümlülerin 30 Haziran 2020 saat 18:00’e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL’dir. 2019 yılı bedelli askerlik ücreti 33 bin 230 Türk Lirasıydı. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır.

- Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya müdürlüklere yapılabilecektir.

2020 Dövizle askerlik

- 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekmektedir.

- 30 Haziran 2020’ye kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5.261,09 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasıdır. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise;

a- 2020 yılında başvuruda bulunacak olan yükümlülerin başvuruları 31 Aralık 2020 saat 18:00'a kadar gerçekleştirmeleri gerekiyor.

b- Yükümlülerin bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin iki ay içerisinde ödenmesi gerekir. Bunun yanında yoklamalarını yaptırmaları gerekir ve "Askerliğe Elverişlidir" belgesinin alınmış olması gerekir.

c- Filli askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakları bulunmamaktadır.

ç- 2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan erteleme süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır.

d- Yükümlü olan vatandaşların 30 Haziran 2020 saat 18:00'a kadar ödenecek olan bedel 35.054,64 TL'dir.

e- Yapılacak olan ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya müdürlüklerine yapabileceklerdir.

f- Bedelli askerlikte başvuru sayısı Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek ve yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecek.

g- Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18:00'ı geçirmemek şartı ile bedelli askerlik için ödemelerini yapmaları gerekmektedir.