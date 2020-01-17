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2020 bedelli ve dövizle askerlik ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücretleri belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılı için bedelli askerlik ücretini açıkladı. Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2020 bedelli ve dövizle askerlik ücreti ne kadar oldu sorusunun yanıtı haberimizde.

17 Ocak 2020 Cuma 00:41
2020 bedelli ve dövizle askerlik ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücretleri belli oldu!

Geçtiğimiz yıl on binlerce kişi bedelli askerlik ile askerlik görevini yerine getirdi. Bu yıl ise bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı merak edilmekteydi. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada 2020 yılı için bedelli ve dövizle askerlik şartlarını açıkladı.

2020 yılında bedelli askerlik ücreti, 30 Haziran 2020 saat 18.00’e kadar 35 bin 54 lira 64 kuruş olarak belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bedelli askerlik ile ilgili açıklaması ise şu şekilde:

1.Bedelli askerlik kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını, 31 Aralık 2020 saat 18.00’e kadar tamamlamaları gerekmektedir.

b. Başvuru; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin tercih tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenmesini içermektedir. Bu nedenle yoklamasını yaptırmayanların öncelikle ‘’Askerliğe elverişlidir’’ sağlık kararı almış olması gerekmektedir.

c. Fiili askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklama kaçağı ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.

ç. 2001 doğumlu ve bu doğumla yoklamaya tabi daha yaşlı yükümlüler ile askerliği ertelenmiş olanlardan, (erteleme başlangıç tarihinden önce yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar hariç) ertelemeye süresi içerisinde başvuru işlemlerini tamamlayanlar bedelli askerlikten yararlanacaktır. 2020 yılı celp ve sevk dönemlerinde sınıflandırılmış yükümlülerden erteleme hakkı olmayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.

d. Yükümlülerin 30 Haziran 2020 (dahil) saat 18:00’e kadar ödeyecekleri bedel 35.054,64 TL’dir. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödenecek bedel ayrıca duyurulacaktır.

e. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT Şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılabilecektir.

f. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.

g. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri Ocak 2021 ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

ğ. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan, yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliği tercih tarihinden itibaren iki aylık süre içerisinde 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir. Yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için işlemlerini son güne bırakmamaları önem arz etmektedir.

2. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında;

a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin; uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat ederek hak sahibi olduklarının tespit edilmesi ve belirtilen dövizi ödemeleri gerekmektedir.

b. 30 Haziran 2020’ye (dahil) kadar başvuruda bulunacakların ödeyeceği döviz miktarı 5.261,09 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasıdır. 01 Temmuz-31 Aralık 2020 (dahil) arasında ödeyecekleri döviz miktarı ayrıca duyurulacaktır.

3. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye askerlik şubelerinden ve https://asal.msb.gov.tr intenet adresinden ulaşabilecektir.

4. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

Son Güncelleme: 17.01.2020 00:56
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