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2020 Genel af düzenlemenin meclise geleceği tarih ve detayları açıklandı!

Seçim sonrası gündemden düşmeyen Genel Af Düzenlemesi hakkında yeni ayrıntılar gelmeye başladı. 2020 Genel Af Düzenlemesinin meclise geleceği tarih ve detayların da belirtildiği açıklamalar sonrasında vatandaşlar internete başvurdu. İşte 2020 Genel Af Düzenlemesi ile ilgili yapılan açıklamalar.

27 Ocak 2020 Pazartesi 22:45
2020 Genel af düzenlemenin meclise geleceği tarih ve detayları açıklandı!

Seçim sonrası gündeme gelen ve gündemden hiçbir zaman düşmeyen infaz düzenlemesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bakanlık hangi suçlarda infaz yasasının kullanılacağını açıklamıştı. Bugün itibari ile de açık cezaevleri ve ticari suçlar nedeni ile hapis cezası uygulanan kişiler ile ilgili açıklamalar geldi.

Yapılan son dakika açıklamalarına göre 1 yılın altında cezası bulunan suçlar için denetimli serbestlik kapsamında olduğu ve bu nedenle de mağdur olanların düzenlemeden faydalanabilecekleri açıklandı.

Yeni düzenleme ile yaşanan bu durumun önüne geçilerek 1 gün bile ceza almış kişinin hapis yatması sağlanacak. Ancak bu yeni infaz düzenlemesi ile birlikte vatandaşların yaşayacağı mağduriyet durumunun önüne geçilmeye çalışılacak. Bunlardan ilki hafta sonu infaz yöntemi.

Bu yeni düzene göre ticari nedenlerden ötürü hapis cezası alanların hafta sonlarını cezaevlerinde geçirmeleri sağlanacak. Ancak kişiler hafta içlerinde çalışmalarına ve işlerine devam edebilecek.

Yapılan tüm bu düzenlemeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Emel Özbek,  "Düzenleme bize diyor ki; sen bir ceza alıyorsun, karşındakini mağdur ediyorsun, çoluğun çocuğun da mağdur oluyor. İşine gücüne hem devam et hem karşındaki kişinin parasını da öde hem de ailen de mağdur olmasın." Dedi.

6 aydan az ceza alanlar

Yeni düzenlemede şuan sadece 6 aydan az cezası bulunan vatandaşlar yararlanabilecek. Düzenleme ile kapsamın kısıtlı suçlarda 1, taksirli suçlarda ise 2 yıla çıkarılması planlanıyor.

Şubat ayında mecliste olacak

İnfaz düzenleme ile yapılan açıklamalarda yeni infaz düzeninin Şubat ayında TBMM’ye geleceği açıklandı.

Düzenleme ikinci yargı paketi içerisinde Şubat ayında Meclis gündeminde görüşülecek.

Hangi suçlar infaz düzenlemesi kapsamında olmayacak

İnfaz düzenlemesi kapsamına aşağıdaki suçlar alınmayacak

  • Terör suçları,
  • Örgütlü
  • Terör suçları,
  • Kasten adam öldürme,
  • Cinsel istismar,
  • Kadına ve çocuğa şiddet,
  • Soykırım suçları,
  • İnsanlığa karşı işlenen suçlar,
  • İnsan üzerinde deney suçu,
  • Organ ve doku ticareti,
  • Reşit olmayana cinsel istismar,
  • Çocukların cinsel istismarı suçu,
  • Devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan toprakların bir kısmını devlet idaresinde ayırmaya yönelik fiiller,
  • Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs,
  • TCK’nın 76’ncı maddesinde düzenlene (kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet veya köleleştirme, kişi hürriyetinden yoksun kılma, bilimsel deneylere tabi kılma, zorla hamile bırakma, zorla fuhşa sevk etme) suçlarının tamamı her türlü eziyet, işkence,
  • Atatürk aleyhine işlenen suçlar,
  • Orman Kanunu’na aykırı suçlar.
Son Güncelleme: 27.01.2020 22:45
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