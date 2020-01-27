2020 Genel af düzenlemenin meclise geleceği tarih ve detayları açıklandı!

Seçim sonrası gündeme gelen ve gündemden hiçbir zaman düşmeyen infaz düzenlemesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde bakanlık hangi suçlarda infaz yasasının kullanılacağını açıklamıştı. Bugün itibari ile de açık cezaevleri ve ticari suçlar nedeni ile hapis cezası uygulanan kişiler ile ilgili açıklamalar geldi.

Yapılan son dakika açıklamalarına göre 1 yılın altında cezası bulunan suçlar için denetimli serbestlik kapsamında olduğu ve bu nedenle de mağdur olanların düzenlemeden faydalanabilecekleri açıklandı.

Yeni düzenleme ile yaşanan bu durumun önüne geçilerek 1 gün bile ceza almış kişinin hapis yatması sağlanacak. Ancak bu yeni infaz düzenlemesi ile birlikte vatandaşların yaşayacağı mağduriyet durumunun önüne geçilmeye çalışılacak. Bunlardan ilki hafta sonu infaz yöntemi.

Bu yeni düzene göre ticari nedenlerden ötürü hapis cezası alanların hafta sonlarını cezaevlerinde geçirmeleri sağlanacak. Ancak kişiler hafta içlerinde çalışmalarına ve işlerine devam edebilecek.

6 aydan az ceza alanlar

Yapılan tüm bu düzenlemeler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Emel Özbek, "Düzenleme bize diyor ki; sen bir ceza alıyorsun, karşındakini mağdur ediyorsun, çoluğun çocuğun da mağdur oluyor. İşine gücüne hem devam et hem karşındaki kişinin parasını da öde hem de ailen de mağdur olmasın." Dedi.

Yeni düzenlemede şuan sadece 6 aydan az cezası bulunan vatandaşlar yararlanabilecek. Düzenleme ile kapsamın kısıtlı suçlarda 1, taksirli suçlarda ise 2 yıla çıkarılması planlanıyor.

Şubat ayında mecliste olacak

İnfaz düzenleme ile yapılan açıklamalarda yeni infaz düzeninin Şubat ayında TBMM’ye geleceği açıklandı.

Düzenleme ikinci yargı paketi içerisinde Şubat ayında Meclis gündeminde görüşülecek.

Hangi suçlar infaz düzenlemesi kapsamında olmayacak

İnfaz düzenlemesi kapsamına aşağıdaki suçlar alınmayacak