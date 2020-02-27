2020 Hac iptal edilecek mi? Corona virüsü nedeni ile iptal edilme ihtimali!

Çin merkezli olarak başlayarak neredeyse tüm Dünya’yı etkisi altına alan Corona virüsü Türkiye’yi de birtakım önlemler almaya itti. İran ve Çin’e karşı sınır kapılarını kapatarak ve ticareti geçici süreliğine durdurarak önlem alan Türkiye’de Hac etkinliğinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği de Hacca gitmek isteyen Müslümanlar tarafından merak edilmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya 2020 senesinde Hac etkinliğinin yapılıp yapılmayacağı yönünde sorulan soruya Bakan şu şekilde yanıt verdi;

"2020 yılı haccına daha var. Bu konuda çalışmalar yapacağız görüşmeler yapacağız"

Bakan Koca 2020 Haccının iptal edilip edilmediği şeklinde sorulan sorulara şimdilik bu gibi bir durumun söz konusu olmadığını ancak bilim kurulunda gündeme getirilerek bu konu üzerinde konuşulacağını söyledi.

Binlerce Müslüman 2020 senesinde Hacca gidip gidemeyeceklerini halen bilmiyorlar. Konu hakkında yeni gelişmeler yaşandığında yine sitemiz üzerinden öğrenebilirsiniz.