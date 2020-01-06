2020 KPSS'de Sorulabilir! İnşallah Kelimesi Almanca Sözlüğe Girdi!

Almanya'da imla kılavuzu ve sözlük açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Duden adlı sözlük Müslümanları yakından ilgilendiren bir kelimeyi sözlüğüne kabul etti. Türkiye'de de çok yoğun olarak kullanılan 'inşallah' kelimesi sözlüğe alınırken, aktarılan güncel bilgilere göre kelime sözlüğün web sitesine de eklendi.
KPSS'de Çıkabilir
KPSS lise, ön lisans ve lisans sınavlarının gerçekleştirileceği 2020'de 3 KPSS'de yer alan güncel bilgiler ve genel kültür testlerinde bu konunun bir soru olarak yer alabileceği düşünülüyor.
Son Güncelleme: 06.01.2020 14:30