2020 KPSS'de Sorulabilir! İnşallah Kelimesi Almanca Sözlüğe Girdi!

Almanya'da imla kılavuzu ve sözlük açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Duden adlı sözlük Müslümanları yakından ilgilendiren bir kelimeyi sözlüğüne kabul etti. Türkiye'de de çok yoğun olarak kullanılan 'inşallah' kelimesi sözlüğe alınırken, aktarılan güncel bilgilere göre kelime sözlüğün web sitesine de eklendi.

Sözlüğe eklenen 'inşallah' kelimesi Almanca tabiriyle 'inschallah' olarak geçti ve sözlük anlamı ise 'Allah isterse' olarak belirtildi. Etimolojik bilgilere isekelimenin Arapça kökenli olduğu ve Müslümanların çok sık kullandığı yazıldı. Kelimenin sözlüğün fiziksel kopyasında yer alıp yer almayacağıysa henüz bilinmiyor.

KPSS'de Çıkabilir

KPSS lise, ön lisans ve lisans sınavlarının gerçekleştirileceği 2020'de 3 KPSS'de yer alan güncel bilgiler ve genel kültür testlerinde bu konunun bir soru olarak yer alabileceği düşünülüyor.