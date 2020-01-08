2020 PMYO kadın erkek 2500 polis alımı başvuru tarihi ve kontenjan dağılımı belli oldu

Polis Meslek Yüksek Okulları'na 2020 yılında lise mezunu erkek ve kadın adaylar arasından 2 bin 500 öğrenci alınacağı bilgisi paylaşıldı. TYT'den alınan puanlarla başvuru yapılabilecek ve adaylarbaşvurudan sonra seçmelerden başarıyla geçmeleri halinde 2 senelik PMYO eğitimini alabilecekler. PMYO mezunları ise EGM'de polis olarak görev alabilecekler.
2020 PMYO Polis Memuru Alımı Detayları
Aktarılan güncel bilgilere göre 2020'de PMYO'lara en az lise mezunu 250 kadın ve 2250 erkek aday arasından alım yapılacak. YKS'nin ilk aşaması olan TYT'ye girmiş olmak şartı ile tüm adaylar başvuru yapabilecekler ve PMYO sınavlarına katılabilecekler.
Başvuru Süreci Ne Zaman ilan Edilecek
PMYO'larda eğitim almak isteyen adaylar 6 Şubat-3 Mart tarihleri arasında TYT'ye başvuracaklar ve 20 Haziran'da TYT'ye girerek baraj puan almaları durumunda Temmuz ayı sonunda PMYO başvurusu yapabilecekler.
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