2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz zamanlarda 8 bin 845 personel alımı başarılı olarak gerçekleştirildi. Şimdi ise Şubat ayında yeni personel ataması yapılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, "2020 Sağlık Bakanlığı personel alım şartları nedir? Personel alım başvuruları ne zaman başlıyor?"sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alım başvuru şartları ve detayları...
Personel alımında kadro dağılımı nasıl olacak?
Biyalog 8 personel
Çocuk gelişimi 15 personel
Dil ve konuşma terapisti 10 personel
Diyetisyen 65 personel
Ebe 1091 personel
Fizyoterapi 100 personel
İş ve Uğraşı terapisti 100 personel
Odyolog 9 personel
Perfüzyonist 20 personel
Psikolog 150 personel
Sağlık fizikçisi 3 personel
Sağlık Teknikeri 3 bin 173 personel
Teknisyen 303 personel
Sosyal çalışmacı 123 personel
Konu ile ilgili yapılan açıklamalara göre atama için kılavuzun Şubat ayının 3 'üncü haftasından sonra yayımlanacağı belirtildi. Adaylar için ise atama başvurularının da Şubat ayı sonunda alınacağı duyuruldu.