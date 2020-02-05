2020 Sağlık Bakanlığı personel alımı başladı mı? Sağlık Bakanlığı personel alım şartları neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz zamanlarda 8 bin 845 personel alımı başarılı olarak gerçekleştirildi. Şimdi ise Şubat ayında yeni personel ataması yapılacağı duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alımlarına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, "2020 Sağlık Bakanlığı personel alım şartları nedir? Personel alım başvuruları ne zaman başlıyor?"sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak olan personel alım başvuru şartları ve detayları...

Personel alımında kadro dağılımı nasıl olacak?

Biyalog 8 personel

Çocuk gelişimi 15 personel

Dil ve konuşma terapisti 10 personel

Diyetisyen 65 personel

Ebe 1091 personel

Fizyoterapi 100 personel

Hemşire 3762 personel

İş ve Uğraşı terapisti 100 personel

Odyolog 9 personel

Perfüzyonist 20 personel

Psikolog 150 personel

Sağlık fizikçisi 3 personel

Sağlık Teknikeri 3 bin 173 personel

Teknisyen 303 personel

Sosyal çalışmacı 123 personel

Konu ile ilgili yapılan açıklamalara göre atama için kılavuzun Şubat ayının 3 'üncü haftasından sonra yayımlanacağı belirtildi. Adaylar için ise atama başvurularının da Şubat ayı sonunda alınacağı duyuruldu.