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2020 Schengen vize ücretine 20 euro zam yapıldı

Yeni vize kanunu kapsamında yapılan değişiklikler sonucu Schengen vize başvuru ücretleri 60 eurodan 80 euroya çıkarıldı. Yeni ücret 2 Şubat 2020 itibariyle geçerli olacak.

29 Ocak 2020 Çarşamba 22:59
2020 Schengen vize ücretine 20 euro zam yapıldı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), yeni vize kanunu kapsamında vize başvuru ücretlerinde değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Schengen vize ücretlerine 20 euro zam yapılarak 80 euroya çıkarıldı. Açıklamada yeni ücretin 2 Şubat tarihinde geçerli olacağı bildirildi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Avrupa Birliği Konseyi tarafından onaylanan vize başvuru ücretlerine yapılacak zam oranları doğrultusunda yapılan değişiklik ile birlikte 60 euro olan Schengen vize başvurusu yeni belirlenen ücret ile birlikte 80 euro oldu. 

TÜRSAB tarafından söz konusu değişiklik ile ilgili yapılan yazılı duyuruda, "2 Şubat 2020 tarihi itibarıyla şubelerimiz tarafından 80 euro tahsil edileceğini ve başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur. Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına euro olarak tahsil edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

SCHENGEN VİZESİ İÇİN HANGİ BELGELER İSTENİYOR?


Schengen vize başvurusu için pasaport dışında kimlik fotokopisi, başvuru formu, biometrik fotoğraf, seyahat sağlık sigortası, vize harcı, seyahat rezervasyonları, konaklama yapacağınız otel veya pansiyon gibi yerlerin rezarvasyon bilgilerini içeren belge ya da çıktısı isteniyor.

Çalışılan kurum tarafından talep edilecek olan belgeler ise, "Çalışma ve izin belgesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası fotokopisi, çalışma evrakları, iş sözleşmesi, maddi gelir evrakları ve teminat." olarak sıralanıyor.

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