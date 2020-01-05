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2020 YÖKDİL/1 sınav başvuru tarihi belli oldu! ÖSYM'den duyuru

Özellikle akademik kariyer düşünen kişiler için önemli olan YÖKDİL sınavı hakkında ÖSYM'den duyuru geldi! ÖSYM, 2020 YÖKDİL/1 sınav başvuru tarihi ile ilgili duyuruda bulundu ve böylelikle tarih belli oldu.

05 Ocak 2020 Pazar 19:58
2020 YÖKDİL/1 sınav başvuru tarihi belli oldu! ÖSYM'den duyuru

Akademik kariyer düşünen ve çeşitli alanlarda yabancı dil yeterliliğine sahip olmak isteyen kişiler için önem arz eden YÖKDİL sınavında 2020'nin ilk sınav tarihi resmi olarak duyuruldu. Binlerce adayı ilgilendiren sınavın başvuruları ile ilgili ilan yayınlayan ÖSYM sınav tarihini ve başvuru kılavuzunu da yayınladı. Bu kapsamda Yüksek Öğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru tarihi 8 Ocak-16 Ocak 2020 olarak belirlendi.

Adaylar 8-16 Ocak 2020 tarihleri arasında başvurularını ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden aday işlemleri sayfasına giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

TCKN ve aday şifresiyle yapılan başvurular 16 Ocak'ta tamamlandıktan sonra başvuruyu kaçıran adaylar için 28 Ocak'ta geç başvuru sayfası aktif hale getirilecek ve geç başvurudan 1 gün süreyle faydalanılabilecek.

Sınav ise1 Mart 2020'de gerçekleştirilecek ve sonuçlar 26 Mart 2020'de ilan edilecek.

Son Güncelleme: 05.01.2020 19:58
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