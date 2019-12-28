21 yaşında ölen Neslican Tay'ı unutturmamak için sözlerini minibüsüne yazdırdı

Kanser hastasıyla mücadelesiyle tanıdığımız milyonların sevgilisi 21 yaşındaki Neslican Tay, sevenleri tarafından unutulmadı. Geçtiğimiz Eylül ayında yaşam savaşını kaybeden Neslican Tay, ölmeden önce sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayarak, "Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim" demişti.

Yalova'da minibüsçülük yapan Özcan Erkul ise Neslican'ın bu sözünü minibüsün kapısının üzerine yazdırdı. Neslican'ın yaşam mücadelesini herkesin bilmesi gerektiğini savunarak onu unutturmak istemediği için yazıyı yazdığını söyleyen Özcan Erkul'un bu davranışı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada olumlu tepkiler alan ve paylaşım rekorları kıran görüntüler üzerine konuşan Erkul, "Yeryüzünden çok güçlü bir kadın gitti. Tüm Türkiye de onu zaten kanserle verdiği savaştan dolayı tanımış oldu. Evet bedeni aramızdan ayrıldı ama onun ruhunu yaşatmak için herkesin insanlığa öğretmiş olduğu umudu yaşatabilmek için ben de minibüsüme küçük bir yazısını yazdım. 'Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim' yazısı en güzel sözüydü. Her ne olursa olsun bize umudun olduğunu öğretti. Biz küçücük şeylerde bu kadar çabuk pes ederken o bacağının kesilmesinden, 3 kez kansere yakalanmasına rağmen hala pes edemeyişi, mesela en son attığı storyde sesi titreye titreye hala bir umudun olduğunu anlatıyordu, o umutla ameliyata, yoğun bakıma girdi" diye konuştu.

Neslican Tay'ın tüm insanlığa bir umut olduğuna dikkat çeken Özcan Erkul, "Minibüse binenler sürekli hikaye atıyor. Daha fazla kişinin görmesini sağlıyor. Bu benim için mutluluk veriyor. Herkesin onun verdiği savaşa tanık olmasını istiyorum. O yüzden bunun onun için yazdırdım. Bedeni aramızdan ayrıldı ama ruhunu yaşatacağız. Minibüsüme binenlerden güzel tepkiler alıyorum. Tanıyanlar daha da güzel tepkiler veriyorlar. Tanımayanlar da soruyor mesela ama anlatmıyorum, araştırın diyorum. Siz araştırın Neslican Tay'ın kim olduğunu? Araştıranlar bazen geri dönüş de yapıyor, teşekkür ederiz diye. Güzel tepkiler alıyorum. Bu insanların da onun savaşına şahit olduğunu göstererek mutlu oluyorum. Herkese umudun var olduğunu gösterdi" dedi.