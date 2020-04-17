23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı

Sağlık Bakanı Fahrettim Koca, bugün Bilim Kurulu ile video konferans uygulamasıyla bir toplantı düzenledi. Saat 14.00'da yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan Bakan Koca, herkesin merak ettiği'daolacak mı? sorusuna yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Koca, kendisine yöneltilen 23 Nisan sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? sorusuna “Salgınla mücadelede, temas, mesafe ve izolasyonun önemli olduğunu hep konuşuyoruz. Geçen hafta sonu başlayan ve bu hafta sonu için de karar verilen yasağın bu amaca hizmet ettiğini söyleyebiliriz. Bu doğrultuda daha sonraki haftalarla ilgili karar bilim kurulunda gündeme gelmedi ama önümüzdeki haftalarda gelebilir. Bilim kurulu bir karar mercii değildir, tavsiye kararları alan bir kuruldur. 23 Nisan ile ilgili de gündeme gelmedi, haftaya gündem olabilir” yanıtını verdi.