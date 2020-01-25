24 saat enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Busenur'dan sevindiren haber!

6.8 şiddetindeki Elazığ depreminde en çok hasar alan mahallerden biri olan Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında hayat belirtisi gören ekipleri yoğun bir çalışma başlattılar. Enkazdan gelen kadın sesi üzerine geçen jandarma ekipleri 2,5 yaşındaki Busenur isimli bir çocuğu kurtardılar.

Jandarma ekiplerinin; "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz." demesi üzerine kadın, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun." diye karşılık verdi.

Annesinin kucağında bulunan Busenur artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler tarafından saat 20.30 sıralarında enkazdan çıkarılarak kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan ve yaralı olan bebek 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışmasının devam ettiği bildirildi.