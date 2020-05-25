24 yaşındaki genç sürücünün feci ölümü

Feci kaza Konya'da gece saatlerinde meydana geldi.

Sürücü Ertuğrul Özdemir'in kullandığı otomobil yolda seyir halindeyken aniden kontrolden çıktı ve hızla bir bahçeye girdi. Duvara çarparak ancak durabilen araçta sürücü Ertuğrul Özdemir araçta içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin ihbarından sonra kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SIKIŞTIĞI YERDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç sürücünün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.