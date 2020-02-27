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26 şubat 2020 idlib şehit askerlerin isim ve memleket bilgileri

Suriye'nin İdlib bölgesinde, Barışı Destekleme Harekatı kapsamında görev yapan 2 askerimizden acı haber geldi. İşte, 26 Şubat 2020'de idlib'de şehit düşen askerlerin isimleri ve memleket bilgileri.

27 Şubat 2020 Perşembe 11:43
26 şubat 2020 idlib şehit askerlerin isim ve memleket bilgileri

Türkiye, İdlib’ten gelen acı haber ile sarsıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter adresinden paylaşmış olduğu bilgiye göre İdlip’ten vatan uğruna görev yapan iki askerimiz şehit düştü. 

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Düzenlenen saldırı sonucu Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş ve Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un hayatını kaybettiği bildirildi. Soner Enes Baykuş’un Kahramanmaraşlı, Şükrü Elibol’un ise Samsunlu olduğu edinilen bilgiler arasında. 

2 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, bölgedeki rejim hedeflerinin derhal ateş altına alındığı ve alınmaya devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır."

Samsun Valisi Açıkladı

Twitter adresi üzerinden, şehitlerimizin acısını paylaşan Samsun valisi Osman Kaymak, Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit düştüğünü belirtti. Vali Kaymak paylaşmış olduğu mesajda şu ifadeleri kullandı;

"Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim."

2 Şehit 2 Yaralı

Acı haberin ülkemize ulaşmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 2 askerimizin şehit 2 askerimiz yaralı olduğunu doğruladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kullanılan ifadeler şu şekildeydi;

"Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir.”

"Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!"

Şehidin Cenazesi Yarın Toprağa Verilecek

Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Suriye’nin İdlib bölgesinde şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş 24 yaşındaydı. Piyade Uzman Çavuş Baykuş’un şehadet haberi, yetkililer tarafından Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'nde ikamet eden eşi Ayşe Baykuş'a, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki ikamet eden babası Ali ve annesi Zeynep Baykuş’a bildirildi. Şehidin na’şının yarın memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verileceği bildirildi.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine sabır dileriz.

Son Güncelleme: 27.02.2020 11:43
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