26 yıllık asker kaçağı yol kontrolünde yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığının ortaklaşa düzenledikleri yol kontrollerinde 1994 yılında vatani görevini yaptığı birliğinden kaçan 26 yıldır firari olarak yaşayan asker kaçağı yakaladılar.

Ekiplerin, Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya giden bir aracı durudurak kimlik kontrolü yaptığı sırada otobüs içerisinde ki bir yolcu önce kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Jandarma ekiplerinin hareketlerinden şüphelendikleri şahsı araçtan indirmelerinden sonra isminin H.S. olduğu belirlenen şüpheli cebindeki kimliğini çıkarıp, jandarmaya teslim etmek zorunda kaldı.

yapılan kimlik sorgulama işlemlerinde ise 58 yaşındaki H.S'nin 26 yıl önce vatani görevini yaptığı Tekirdağ'daki birliğinden firar ettiği ve Tekirdağ 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan arandığı tespit edildi.

Yol kontrollerinde yakayı ele vererek Jandarma ekiplerine yakalanan askeri firarisi H.S. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.



