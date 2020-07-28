28 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Hadi yarışması milyonları peşinden sürüklemeye devam ediyor. Binlerce TL ödül dağıtan yarılmanın en çok merak edilen sorusu ise ipucu sorusu oluyor. Hadi severler 28 Temmuz Hadi ipucu sorusunun cevabını merak ediyor.

Hadi 28 Temmuz İpucu Sorusu Cevabı

Canlı olarak sunucu tarafından sunulan yarışmada birbirinden farklı sorular soruluyor. İnteraktif bir yarışma olan Hadi’de tüm soruları bilene para ödülü veriliyor.

Bugün saat 12:30’da ekranlara gelecek olan Hadi yarışmasının ipucu sorusu ve cevabını sizler için araştırdık. Buna göre ipucu sorusu Moğol imparatorluğunun kurusunun kim olduğudur. Dünyaya egemen oldukları dönemde tüm dünyayı korkutan Moğol İmparatorluğunun kurucusunu biliyorsanız bu soruyu kolaylıkla cevaplayabilirsiniz.

Hadi 28 Temmuz İpucu Sorusu Cevabı Nedir?

Moğol imparatorluğu kurucusu Cengiz Han’dır.