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288 gündür ölüm orucu direnişindeydi! Grup Yorum üyesi Helin Bölek yaşama veda etti

Grup Yorum'un üyelerinden olan ve süresiz, dönüşümsüz açlık grevini ölüm orucuna dönüştüren Helin Bölek yaşamını yitirdi.

03 Nisan 2020 Cuma 21:05
288 gündür ölüm orucu direnişindeydi! Grup Yorum üyesi Helin Bölek yaşama veda etti

Grup Yorum üyesi Helin Bölek, 2016 yılının Kasım ayında grubun 7 üyesei ile birlikte tutuklanmıştı. İstanbul'da bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen bir operasyonda 'polise mukavemet, hakaret ve terör örgütü üyesi olma' suçlamalarıyla önce gözaltına alınan ardından da tutuklanan Helin Bölek, iki yıl hapis cezasını tamamladıktan sonra tahliye edilmişti.

Tutuklu olarak kaldığı cezaevindeyken başlattığı süresiz, dönüşümsüz açlık grevini ölüm orucuna dönüştüren Helin Bölek, 288 gündür devam ettirdiği ölüm orucuna daha fazla dayanamadı ve bugün hayatını kaydetti. Bölek'in ölüm haberini Grup Yorum sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Grup Yorum üyesi Helin Bölek yaşamını yitirdi

Helin Bölek ile birlikte tutuklanan müzisyenlerden Bahar Kurt, Barış Yüksel, İbrahim Gökçek ve Ali Aracı cezaevinden yaptıkları bir açıklama ile yaşadıkları baskılar, uygulanan konser yasakları, kültür merkezlerine yapılan baskınların son bulması için 17 Mayıs 2019 tarihinde 'süresiz ve dönüşümsüz' açlık grevine başladıklarını duyurmuşlardı.

Bahar Kurt ve Helin Bölek, süresiz açlık grevi eylemlerini tahliyeden sonra da sürdürmeye devam ettirdiler fakat grubun bir diğer üyesi olan İbrahim Gökçek, açlık grevinin 199. gününde, ölüm orucuna başladıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalamayacağı anlaşıldıktan sonra aldığı raporla 24 Şubat tarihinde tahliye olmuştu.

Helin Bölek, başlattıkları ölüm orucu ile ilgili verdiğibir röportajında yaptığı işin doğruluğuna haklılığına inanan insanın o işi gerçekleştirme adına göze alamayacağı şey olmadığını söylemiş ve konuşmasında "Elbette açlık grevi ilk başvurulan yol değildir... Açlık grevi zarar verir diyenler yaşadığımız onlarca gözaltının, işkencenin, gazın, copun, tutsaklıkların sağlığımızda yol açtığı tahribatlardan verdiği zararlardan bahsetmiyor. Kendimize zarar verme heveslisi değiliz, görülmesini duyulmasını istiyoruz." igadelerini kullanmıştı.

Grup Yorum üyesi Helin Bölek yaşamını yitirdi

Grubun tahliye olamayan ve cezaevinde hükümlülükleri halen devam eden  iki üyesi Barış Yüksel ve Ali Aracı da süresiz açlık grevi eylemlerine devam ettikleri bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde ise hak savunucuları Helin Bölek ve ölüm orucundaki diğer Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in durumunu hakkında İçişleri Bakanlığı'yla görüşülmüş ve görüşmeye ilişkin, "Açlık grevinde bulunanların açlık grevlerini bırakmaları halinde taleplerinin değerlendirileceği ifade edildi" ifadelerine yer verilmişti.

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Grup YorumHelin Bölekölüm Orucu
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