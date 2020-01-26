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3 Bakan'dan Elazığ depremiyle ilgili ortak toplantı

Elazığ afet bölgesinde bulunan İçleri Bakanı, Sağlık Bakanı ile Çevre ve Şehircilik Bakanı ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, deprem bölgesinde son durumlar hakkında bilgilendirme paylaştılar.

26 Ocak 2020 Pazar 13:45
3 Bakan'dan Elazığ depremiyle ilgili ortak toplantı

Elazığ'da yaşanan felaketin ardından bölgeye giderek tüm çalışmaları yakından takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesindeki son durum değerlendirmeleri ile ilgili ortak bir basın tplantısı düzenlediler.

Düzenlenen toplantıda önemli bir bilgi aktaran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Elazığ'daki depremin ardından enkaz altında kalan 45 vatandaşın kurtarıldığını bildirmesnin ardından yaptığı açıklamalarda bazı satır başları ise şöyle:

678 ARTÇI DEPREM

"4 büyüklüğünün üzerinde 20 artçı deprem meydana geldi. O saatten bu saate kadar 678 artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler devam ediyor. Artçı depremler devam ettikçe vatandaşımızın endişe duyması normaldir, bu konudaki ihtiyaçların giderilmesi de bizim temel görevimizdir" 

6 BİN 455 ÇADIR KURULDU

"Bölgeye şu ana kadar 10 binin üzerinde çadır sevk ettik. 6 bin 455 çadırın da kurulumunu hem Malatya hem de Elazığ'da sağladık. Diyanet İşleri başkanımız burada. Hocalar vasıtasıyla depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak için çalışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanımız geldi dün. Rehber öğretmenler vasıtasıyla tüm çocukların taranmasına başlandı. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız zaten çalışmalarına devam ediyor. Türkiye'nin her tarafından AFAD koordinasyonuyla sağlanan yardımlar bölgemize ulaştırılıyor. Türkiye'den şöyle bir talebimiz var; AFAD yönlendirmeyi yapmadan kimse Malatya ve Elazığ'a kendi başına bir şey göndermesin" 

BÜTÜN BİNALAR TARANACAK

"Elazığ'ın içerisinde, Pötürge, Sivrice, Doğanyol ve Maden'de hasarlı, az hasarlı bütün binalar, Bakanlığımız tarafından taranacaktır." 

İçişleri Bakanı Soylu konuşmasında ayrıca Elazığ'daki meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 35'e yükseldiğini bildirdi.

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