3 bakandan son dakika korona-virüs açıklaması ! Vaka sayısı 5'e yükseldi !

Coronavirüs tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken, Türkiye önlemlerini sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın liderliğinde Bilim Kurulu toplantılarına devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan önemli kararlar kamuoyuna duyurulurken, bu sabah saat 10.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrası 3 bakan kameralar karşısına geçti. Canlı yayında alınan kararlar tüm Türkiye'ye duyuruluyor.Önemli açıklamalar geliyor.

İşte bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...

Yayılımın olası sınırlarını biliyoruz

Tedirgin olmamalıyız sağduyulu olmalıyız

Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Kronik hastalığı olan kamu çalışanı kolay izne çıkabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı.

Alo 184 SABİM Danışma Hattı'nı, korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz.

Bu dönemde vatandaşlarımızdan yurt dışına çıkmamalarını istiyoruz

Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılmaları gerektiğiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından karar çıktı

Yurt dışında olanların dönmeleri için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Bulundukları yerde bu dönemi kendilerini izole ederek geçirmelerini gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle kapıların ve sınırların zorlanmaması gerektiğini ifade etmek istiyoruz

İlaçlarını raporla alan yaşlılarımızın da hastaneye tekrardan başvurmadan bu konuyla ilgili aile bakanlığıyla da görüşüldü.

Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk

4-5 haftanın çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum

Adalet Bakanının açıklamalarının başları

Hastalık belirtileri gösterenler ceza infaz kurumuna alınmaması kararlaştırıldı

Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir.

ceza infaz kurumları arasındaki nakillerin 2 hafta süreyle ertelendiğini bildirdi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın açıklamalarından başları

9 Avrupa ülkesine uçuşlar durduruldu