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3 bin dönümlük Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu!

Bursa'nın Kastel ilçesinde ki 3 bin dönüm arazi üzerinde ki Gölbaşı'da kuraklık yaşanıyor. Gölün yüzde 90'lık kısmı kururken orada yaşayan çiftçiler bu korkutucu durum karşısında ne yapacaklarını karar kara düşünüyorlar.

20 Aralık 2019 Cuma 16:25
3 bin dönümlük Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu!

Bursa Uludağ'dan uzanan dere ve etrafında bulunan dağlardan akan sularla beslenen Kastel ilçesi sınırlarındaki Gölbaşı, kurudu. 3 bin dönüm arazi üzerine kurulu Gölün yüzde 90'lık kısmı kururken Bursa ovasında yaşayan tarla ve bahçelerine buradan su alarak sebze yetiştiren çiftçiler bu tablo karşısında ne yapacaklarını bilemez duruma geldiler.

3 bin dönümlük Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu

Ova çevresine kurulan fabrikaların yer altı sularını çekmesiyle sondajlarla da tarlaları için gölden su ihtiyacını karşılamayan ve daha önce 5 metreden su çıkan ovada şu anda 250 metreden su çıktığını söyleyen çiftçiler yetkililere sesleniyorlar.

3 bin dönümlük Gölbaşı’nın yüzde 90’ı kurudu

Gölün havadan çekilen görüntüleri işin ne kadar ciddi boyutta olduğunu gözler önüne sererken, Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç kouyla ilgli yaptığı açıklamasında, "Bursa ovasının büyük oranda su ihtiyacını karşılayan Gölbaşı gölü kurudu. Biz sanayicinin düşmanı değiliz. Ovada 250 metre yerin altından su çekiliyor. Eskiden elinle kazınca su çıkan ovadan bugün 150 metre aşağıda su bulamıyoruz. Bu göl Bursa ovasının can damarı. Tek su kaynağı bu göl. Kuraklık devam ederse işimiz zor" diye konuştu.

Son Güncelleme: 20.12.2019 16:25
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