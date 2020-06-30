3 HDP Milletvekilinde Covid-19 virüsü teşhis edildi!

HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş’ın ortak bir şekilde yayınladığı yazılı açıklamada bazı önemli ifadelere yer verildi. Açıklamanın başında grup salonlarının da yer aldığı katta bir temizlik çalışanında Covid-19 virüsüne rastlandığı anımsatıldı. Bu tespitin yapılması ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları yönünde karar alındığını ve şimdiye kadarki testlerden 3 milletvekilinde de Covid-19 virüsü tespit edildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir. Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz."